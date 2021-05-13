Я не маю вашу жо*у бачити, – Кива в суді по Медведчуку чіплявся до журналістів 24 каналу: відео

На засідання суду щодо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука прийшов його однопартієць Ілля Кива. Політик, вже традиційно, почав чіплятися до журналістів.

Що відбувалося на засіданні суду

Одіозний Кива ходив по залі суду та висловлював свої претензії працівникам ЗМІ. Нардеп заявляв журналістам, що ті, мовляв, заважають йому виконувати "депутатські повноваження".

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Крім того, у нього виникла словесна перепалка з оператором 24 каналу:

Кива: "Я не повинен вашу жо*у бачити".

Оператор 24 каналу: "А я не повинен вашу".

Кива: "У сенсі? Не заважайте мені працювати."

Так політик відреагував на те, що працівник ЗМІ встановлював камеру, аби транслювати засідання суду. Мовляв, нардеп через нього погано бачив, що відбувається. Згодом однопартієць Киви Вадим Рабінович сказав, аби той сідав, що й зробив політик.

Дивіться відео, як Кива чіпляється до працівника 24 каналу: