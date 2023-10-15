"Ізраїль після поразки захопить Україну": Кива видав серію нових маразмів та намалював карту
Одіозний Ілля Кива знову озвучив свої безглузді заяви. Зокрема, підозрюваний у державній зраді, колишній депутат заявив, що нібито "Ізраїль захопить Україну".
Відповідні заявив він озвучив у ефірі російських пропагандистів. Екснардеп навіть показував свої фантазії на карті, пише 24 Канал.
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Що цього разу видав Кива
Очевидно, не довго думаючи, Ілля Кива заявив, що нібито Ізраїль має "захопити" Україну. Адже саме тут є поховання цадиків (духовні провідники групи релігійних євреїв). Зокрема, в Умані похований засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Праведний Нахман із Брацлава.
Саме тому нібито ізраїльтяни мають "переселитись" на Захід України.
Дивні заяви Іллі Киви: дивіться відео
Окрім того, Кива заявив, що це має трапитись після того, як Ізраїль "програє" у війні, бо нібито союзники мусульман "достатньо сильні".
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- Іллі Киві оголошували підозри за декількома статтями. Зокрема, його підозрюють в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни, а також у держзраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.
- Ще у травні 2022 року Іллю Киву оголосили в міжнародний розшук. Адже він перебуває в Росії та, виступаючи перед пропагандистами, пропонував фізично усунути президента та наших високопосадовців, а також закликав до ведення агресивної війни на території України.
- До речі, у червні 2023 року Кива озвучив черговий фейк про нібито "інтерв'ю мертвого Буданова". Детальніше читайте тут.