"Ізраїль після поразки захопить Україну": Кива видав серію нових маразмів та намалював карту

Одіозний Ілля Кива знову озвучив свої безглузді заяви. Зокрема, підозрюваний у державній зраді, колишній депутат заявив, що нібито "Ізраїль захопить Україну".

Відповідні заявив він озвучив у ефірі російських пропагандистів. Екснардеп навіть показував свої фантазії на карті, пише 24 Канал.

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Що цього разу видав Кива

Очевидно, не довго думаючи, Ілля Кива заявив, що нібито Ізраїль має "захопити" Україну. Адже саме тут є поховання цадиків (духовні провідники групи релігійних євреїв). Зокрема, в Умані похований засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Праведний Нахман із Брацлава.

Саме тому нібито ізраїльтяни мають "переселитись" на Захід України.

Дивні заяви Іллі Киви: дивіться відео

Окрім того, Кива заявив, що це має трапитись після того, як Ізраїль "програє" у війні, бо нібито союзники мусульман "достатньо сильні".

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