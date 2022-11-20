На дороги краще не виїжджати: Київ у полоні снігу та ожеледиці
Джерело:КМДА
У Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади снігу. Через це киян закликають не виїжджати на дороги.
У Києві 20 листопада триває протиожеледна обробка вулиць. До робіт залучено понад 200 одиниць спеціальної техніки.
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Які дороги вже очищені в Києві
Дорогу від снігу очищають працівники "Київавтодору". Вони обробляють вулиці міста протиожеледними реагентами та вивозять сніг.
Повідомляється, що всі вулиці, які перебувають на балансі дорожників, очищені.
На обробці й очищенні пішохідних доріжок і зупинок громадського транспорту задіяно 157 працівників у складі 25 бригад із ручного прибирання.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що до робіт залучено 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства.
Місцева влада закликає киян без потреби не виїжджати на вулиці столиці та не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Киян просять користуватися громадським транспортом.
Київ накрив перший сніг
- У суботу, 19 листопада, Київ накрив перший серйозний снігопад. На дорогах столиці утворилася ожеледь та налипання снігу.
- Комунальні служби столиці всю ніч чистили місто від наслідків негоди. Протягом дня 19 листопада кількість техніки, яка прибирала наслідки негоди, збільшили.
- Також перший сніг випав у Львові, Чернігові, на Закарпатті та Прикарпатті.
- Нинішні снігопади не затримаються в Україні аж до кінця листопада. Сніжитиме ще кілька днів, а після 22 листопада температура повітря підійметься.
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