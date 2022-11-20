На дороги краще не виїжджати: Київ у полоні снігу та ожеледиці

У Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади снігу. Через це киян закликають не виїжджати на дороги.

У Києві 20 листопада триває протиожеледна обробка вулиць. До робіт залучено понад 200 одиниць спеціальної техніки.

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Які дороги вже очищені в Києві

Дорогу від снігу очищають працівники "Київавтодору". Вони обробляють вулиці міста протиожеледними реагентами та вивозять сніг.

Повідомляється, що всі вулиці, які перебувають на балансі дорожників, очищені.

На обробці й очищенні пішохідних доріжок і зупинок громадського транспорту задіяно 157 працівників у складі 25 бригад із ручного прибирання.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що до робіт залучено 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства.

Місцева влада закликає киян без потреби не виїжджати на вулиці столиці та не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Киян просять користуватися громадським транспортом.

Київ накрив перший сніг

У суботу, 19 листопада, Київ накрив перший серйозний снігопад. На дорогах столиці утворилася ожеледь та налипання снігу.

Комунальні служби столиці всю ніч чистили місто від наслідків негоди. Протягом дня 19 листопада кількість техніки, яка прибирала наслідки негоди, збільшили.

Також перший сніг випав у Львові, Чернігові, на Закарпатті та Прикарпатті.

Нинішні снігопади не затримаються в Україні аж до кінця листопада. Сніжитиме ще кілька днів, а після 22 листопада температура повітря підійметься.

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