Кияни масово купують квартири в Москві, – черговий фейк російських ЗМІ

Російські та проросійські ЗМІ повідомили, що жителі Києва почали купувати значно більше квартир у Москві. Мовляв, випередили в цьому навіть жителів Санкт-Петербурга. Однак при детальному огляді публікацій, як завжди, правдивість зводиться на нівець. Дані там не підтверджені та вкрай сумнівні.

"Журналісти" апелюють до даних "Агентства інвестицій в нерухомість Москви". Вони нібито зібрані в період з 20 квітня по 20 травня.

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Усі публікації пропагандистів мають вкрай гучні заголовки на кшталт "Украинцы кинулись скупать жилье в Москве". У них мовиться, що саме кияни серед мешканців 830 російських і закордонних міст найбільше цікавилися покупкою нерухомості в Москві. Начебто 99% цікавились квартирами, а решта – комерційною нерухомістю.

На киян довелося більш як 6% регіональних запитів на покупку московської нерухомості. Слідом за Києвом йде Санкт-Петербург з часткою цікавляться в 3,8%,

– зазначають у публікаціях.

Однак в жодному з таких матеріалів не вказали скільки з тих, хто "цікавився покупкою", дійсно її здійснив. Підтвердження інформації практично не дають. А про те, яким чином визначалося місто походження потенційних покупців, – годі й говорити.