Кияни проти встановлення ялинки: петиція моментально набрала потрібну кількість голосів

Після того, як мер Києва Віталій Кличко розповів, якою може бути головна ялинка країни, кияни масово почали вимагати скасування її встановлення. На сайті Київської міської ради навіть зареєстрували відповідну петицію.

Вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів максимально швидко – менше ніж за добу.

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Так, станом на 9:20, 9 листопада, майже 6200 голосів з 600 необхідних для розгляду. Авторкою петиції є Наталія Попович. Вона закликає не встановлювати ялинку через те, що кошти на її придбання, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ чи внутрішнім переселенцям.

Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми, як свідомі мешканці столиці, можемо цьогоріч обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець, – це День Перемоги,

– мовиться у тексті петиції.

Зауважимо, що минулого року на Софіївській площі встановили 31-метрову новорічну ялинку. Святкове дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Ці гроші надали столиці спонсори.

Встановлення новорічної ялинки у Києві: все, що відомо

Раніше мер Києва Віталій Кличко сказав, що Новий рік та Різдво ніхто не скасовуватиме, але масових святкувань у столиці 100% не буде. Він додав, що наразі міська влада лише розглядає питання, чи встановлювати головну ялинку.

На його думку, слід пройти ці складні часи, щоб новорічна ялинка таки була. За словами Кличка, ближче до Нового року міська влада зможе повідомити, чи точно її встановлюватимуть.

Наразі остаточний варіант ще не затвердили, однак один з ескізів передбачає, що головна ялинка країни буде прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.

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