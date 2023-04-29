Киянин викликав поліцію, бо заважали сусіди о 7 ранку: історія отримала неочікуваний поворот

У поліції розповіли про один з курйозних викликів у Києві. Правоохоронці виявили "порушника", проте не того, кого очікували побачити.

Інцидент трапився зранку 29 квітня. Все почалось з того, що чоловік викликав правоохоронців через шум сусідів.

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Подробиці курйозного виклику

Близько 7 години ранку на лінію 102 звернувся дуже стурбований киянин. Він повідомив, що його сусіди почали щось ремонтувати та увімкнули перфоратор. Через це він прокинувся та майже годину не може заснути.

Правоохоронці приїхали на місце виклику. На місці події інспекторів зустріли заявник та охоронник житлового комплексу. Перед викликом вони намагалися самостійно розшукати порушників тиші, але безрезультатно.

Проте потрапивши у квартиру заявника, поліцейські одразу почули, що шум лунає з ванної кімнати. Там вони знайшли джерело – шуму. Виявилось, що це ввімкнена електробритва, яку залишив у шафі, ймовірно, сам заявник.

Сміх сміхом, але патрульні завжди зі всією серйозністю ставляться до громадян та в межах компетенції намагаються вирішити конфліктні ситуації. Ми дякуємо кожному за довіру, але закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102. Особливо коли в країні йде війна,

– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що в неробочі дні та години сильно шуміти справді заборонено, тож якби сусіди заявника справді гучно робили ремонт, він мав би всі підстави викликати поліцію. Зокрема нещодавно у Львові засудили чоловіка, який гучно дивився телевізор вночі й заважав сусідам спати.