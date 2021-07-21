Інкримінують 3 злочини: киянці, яка пограбувала банк з іграшковим пістолетом, оголосили підозру

23-річній жительці Києва, яка обнесла "Укрсиббанк", загрожує до 12 років ув'язнення. Злочин стався 20 липня в Оболонському районі столиці.

У поліції Києва вчинки дівчини кваліфікували як вчинення розбою, захоплення заручників та умисне пошкодження майна. Незабаром затриманій оиратимуть запобіжний захід.

Дивіться також Пограбування банку в Києві: у поліції довго не могли порахувати, яку суму забрала зловмисниця

Прокурори вимагатимуть, аби зловмисниця перебувала під вартою.

Дівчину перевірять психіатри

Слідчі встановили обставини пограбування банку дівчиною. Почався злочин з того, що дівчина кинула пляшку з легкозаймистою сумішшю на підлогу та підпалила її.

Згодом зловмисниця почала погрожувати всім іграшковим пістолетом та вимагала віддати їй 15 тисяч гривень.

Під час пограбування у приміщенні відділення банку перебували 5 людей.

Отримавши гроші, дівчина схопила одну з відвідувачок та потягнула її до виходу.

Коли зловмисницю затримали поліцейські, та впала в істерику. Дівчина представлялася вигаданим ім'ям та казала, що порабувати банк їй наказав дехто неіснуючий, хто "спілкується тільки з нею".

Слідчий виніс постанову щодо перевірки стану психологічного здоров'я затриманої експертами.