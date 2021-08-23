З Києва до Варшави хочуть запустити швидкісний потяг

Пропозиція доповнить та розширить наявні інфраструктурні об'єкти. Зеленський заявив це під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Наразі не повідомили деталей стосовно дати запуску потяга.

Польський лідер прибув до Києва 22 серпня, аби взяти участь у першому саміті Кримської платформи.

Після цього Дуда зустрівся із Зеленським. Він привітав Україну з успішним проведенням заходу. Політик наголосив, що Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.

Зеленський розповів про безпекову ситуацію на Донбасі. Він запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії. Наприклад, в інформаційній сфері. Також президент зауважив, що Україна з Польщею можуть разом протидіяти запуску "Північного потоку-2".