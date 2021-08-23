З Києва до Варшави хочуть запустити швидкісний потяг
23 серпня 2021 , 23:55Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський запропонував запустити швидкісний потяг між Києвом та Варшавою. Зокрема, у межах ініціативи "Тримор'я".
Пропозиція доповнить та розширить наявні інфраструктурні об'єкти. Зеленський заявив це під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Читайте також Зеленський запропонував Дуді разом протидіяти запуску "Північного потоку-2"
Наразі не повідомили деталей стосовно дати запуску потяга.
Як минула зустріч Зеленського з Дудою
Польський лідер прибув до Києва 22 серпня, аби взяти участь у першому саміті Кримської платформи.
Після цього Дуда зустрівся із Зеленським. Він привітав Україну з успішним проведенням заходу. Політик наголосив, що Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.
Зеленський розповів про безпекову ситуацію на Донбасі. Він запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії. Наприклад, в інформаційній сфері. Також президент зауважив, що Україна з Польщею можуть разом протидіяти запуску "Північного потоку-2".Зверніть увагу! Польські та українські активісти просили відновити рух потягу Київ – Львів – Перемишль. Для цього створили петицію. Повернення маршруту відклали до кінця літа через продовжену урядом Польщі заборону на міжнародні залізничні перевезення за межі ЄС.