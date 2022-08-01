Зупинка транспорту під час тривоги: у КМДА пояснили, що буде з оплатою

У Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт буде вимушений зупинитись. Однак пасажири не оплачуватимуть проїзд повторно після відбою.

Після тривоги люди мусять покинути транспорт та знайти найближче укриття. Це потрібно задля безпеки.

До теми У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

Як все відбуватиметься

Трамваї довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені". Коли оголосять відбій, водій чекатиме пасажирів ще 10 хвилин. Люди, які не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Оплачувати проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери знатимуть про це та матимуть відповідні інструкції.