Зупинка транспорту під час тривоги: у КМДА пояснили, що буде з оплатою
1 серпня 2022 , 18:15Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт буде вимушений зупинитись. Однак пасажири не оплачуватимуть проїзд повторно після відбою.
Після тривоги люди мусять покинути транспорт та знайти найближче укриття. Це потрібно задля безпеки.
До теми У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги
Як все відбуватиметься
- Трамваї довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".
- Коли оголосять відбій, водій чекатиме пасажирів ще 10 хвилин. Люди, які не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.
Оплачувати проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери знатимуть про це та матимуть відповідні інструкції.
У КМДА закликали приватних перевізників дотримуватися правил безпеки, не нехтувати тривогою, а також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.Зверніть увагу! Метрополітен теж не працює під час тривоги. Так було й раніше. Він не здійснюватиме перевезення та припинятиме роботу станцій відкритого типу.
Може зацікавити – загроза для Києва досі існує, Кривонос оцінив ризики з білорусі: відео