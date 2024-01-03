Пропонував приєднати східні регіони до Росії: СБУ затримала ексчиновника – агента ФСБ
Джерело:СБУ
У Києві СБУ затримала ексчиновника, який проводив інформаційні диверсії проти України. Агент ФСБ пропонував приєднати східні регіони нашої держави до Ростовської області.
Йдеться про ексчиновника, який раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Його затримала контррозвідка Служби безпеки.
Зверніть увагу "Колемо ворога голкою прямо в серце": Малюк анонсував сюрпризи для окупантів у 2024 році
Вихваляв агресивну політику Кремля щодо України
Колишній український посадовець був агентом ФСБ. Він проводив інформаційні диверсії проти України.
Після звільнення з державної служби у 2014 році почав позиціювати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.
З того часу перебував на прямому зв'язку з одним з керівників 5-ї служби ФСБ, що координував його інформаційно-підривну діяльність проти нашої держави.
Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську,
– зазначили в СБУ.
Окрім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.
Усі факти злочинної діяльності ворожого агента вже задокументували розвідники СБУ. До речі, його затримали у власному помешканні.
Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України,
– підкреслили в СБУ.
У Києві затримали агента ФСБ / Фото СБУ
Під час обшуків виявили відзнаку "За взаємодію"
Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони й документи, що підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.
Окрім того, у фігуранта знайшли відзнаку "За взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.
Український ексчиновник отримав від агресора відзнаку "За взаємодію" / Фото СБУ
СБУ повідомила затриманому про підозру за 2 статтями, – "Колабораційна діяльність", "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".До речі, суд вже обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Російському агенту загрожує до 15 років тюрми.
Зауважимо, що 2 січня СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час масованої атаки на Київ. Російські спецслужби зламали дві камери, щоб шпигувати за Силами оборони.