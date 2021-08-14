Похвалила за титанічний труд саму себе, – "Києве, мий" про порушену обіцянку Alyona Alyona

У Києві на Софійській площі 10 серпня відбулося дрифт-шоу, в якому брала участь Alyona Alyona. В організації "Києве, мий" реп-виконавицю забезпечили водою, коли вона прийшла відмивати сліди від шин. За це співачка пообіцяла згадати про це в дописах у соцмережах, однак не зробила цього.

Про порушену обіцянку Alyona Alyona в організації повідомили 14 серпня. Там розповіли деталі відмивання історичної частини міста від наслідків дрифту.

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Alyona Alyona не виконала обіцянку

Громадська організація "Києве, мий" 11 серпня, о 9:00 приїхала на Софійську площу для того, аби відмити її від слідів шин. Волонтери розвантажили обладнання та інструменти, підвели воду і почали мити.

Коли, ближче до вечора, спочатку компанія "Біосфера", а потім і команда Alyona Alyona під'їхали, щоб досягти якихось своїх цілей, необхідність використання води для миття стала для них сюрпризом,

– зазначили в організації.

Обидві команди звернулися до них по воду та отримали її. За це "Біосфера" та Alyona Alyona обіцяли згадати "Києве, мий" у своїх дописах у соцмережах.

У результаті, додали у громадській організації, ввечері того дня "Біосфера" опублікувала пост, як відмила майже все і подякувала співачці за прийом естафети.

Alyona Alyona у своєму дописі похвалила за титанічний труд саму себе та подякувала Red Bull.

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