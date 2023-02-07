У Києві спалахнула масштабна пожежа у квартирі на 17 поверсі

У Києві спалахнула багатоповерхівка. Пожежа виникла пізно ввечері 6 лютого аж на 17-му поверсі всередині офісного приміщення.

Рятувальники та вогнеборці одразу ж прибули на місце події. Вони встановили, що загоряння сталось на одному з балконів.

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Під час гасіння пожежі рятувальники вивели 2 осіб на свіже повітря. Займання на площі 70 квадратних метрів вдалося локалізувати о 00:00, тоді як пожежа сталася о 22:48. Ліквідували її о 00:17.

Гасіння пожежі ускладнювало те, що прибудинкова територія була запаркована приватними автомобілями й великогабаритна техніка рятувальників не могла під'їхати ближче до місця виникнення загоряння. Також, до місця пожежі не змогла під'їхати автодрабина, за допомогою якої можна було б організувати гасіння ззовні,

– пояснили рятувальники.

Тому, вогнеборці прокладали рукавну лінію, що забирало дорогоцінний час, аби можна було ліквідовувати пожежу з середини будівлі. На місце залучили 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 32 осіб особового складу.



Гасіння пожежі у Києві / Фото ДСНС

Додамо, що раніше російські окупанти атакували "Епіцентр" в Херсоні. На жаль, внаслідок атаки спалахнула пожежа. За даними телеграм-каналів, росіяни атакували торговий центр у ніч проти 3 лютого. Вороги влучили у відділ з піротехнічними виробами.

Згодом росіяни почали повторні обстріли. Рятувальники повідомили, що їм вдалось врятувати 8 одиниць техніки та прилеглі до будівлі стелажі з будівельними матеріалами загальною площею 600 метрів квадратних.