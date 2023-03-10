Загинули в боях за Бахмут: у Києві прощаються з батьком і сином Хомюками

На Майдані Незалежності у Києві 10 березня попрощалися з двома українськими військовими. Батько та син Хомюки захищали українські землі від загарбника на Донеччині.

Воїни загинули у пекельних боях за незламне місто Бахмут. Деталі – розповідає 24 Канал.

Читайте також Загинув через 3 місяці після весілля: на Хмельниччині попрощалися із воїном Сергієм Гончаруком

Багато людей прийшли вшанувати пам'ять Героїв

Як відомо, панахида відбулася на Майдані Незалежності у столиці. Попрощатися з відважними захисниками прийшли багато людей, зокрема військових.

Олег "Хома" та Микита "Турист" Хомюки загинули на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що саме там зараз тривають найзапекліші бої.

У Києві прощаються з батьком та сином Хомюками / Фото кореспондента Obozrevatel

Зверніть увагу Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув бойовий медик зі Львівщини Степан Сайко

Що відомо про загибель Хомюків

Олег та Микита Хомюки з перших днів пішли захищати рідну країну від окупантів. Вони були добровольцями й воювали разом у складі 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ.

Про це розповів офіцер ЗСУ Дмитро Христюк. Він зазначив, що загиблі були неймовірними людьми й боролись пліч-о-пліч.

Під час ворожого обстрілу у Бахмуті батько накрив собою сина, однак снаряд розірвався біля їхніх голів. Обоє чоловіків загинули одразу.

Цього ж дня у столиці прощаються з "да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло з 2014 року боронив нашу державу. 27-річний Герой України загинув у боях за Бахмут 7 березня.

О 12:00 відбулася панахида за упокій Героя України у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього з воїном попрощалися на Майдані Незалежності.

Вшанувати пам'ять захисника України прийшли прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, а також Президент України Володимир Зеленський.

приносить щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих українських Героїв.