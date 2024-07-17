Торговий центр у Києві затопило під час грози: у мережі показали кадри

Київ у середу, 17 липня, накрила потужна негода. Через зливу затопило один із торгових центрів столиці.

Йдеться про ТЦ "Магелан" у Голосіївському районі столиці. У мережі показали відео його підтоплення, пише 24 Канал.

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У мережі показали відео підтопленого "Магелану"

Злива із грозою накрила Київ після аномальної спеки. Інтенсивність опадів вражала: дощ пройшов стіною. Раніше у мережі показували, як машини пливли по трасах. Але вода дісталася й до приміщень.

У Києві затопило приміщення торгового центру: дивіться відео

Не витримав зливу столичний "Магелан". Через затоплення усередину ТЦ не пускали відвідувачів.

Вода затопила ТЦ "Магелан": дивіться відео

На відео із соцмереж видно, як працівники центру намагаються усунути наслідки негоди.

У мережі показали, як столичний "Магелан" оговтується від негоди: дивіться відео

До слова, кияни розповіли, що ситуація біля самого ТЦ була не найкраща. Ближні вулиці, як і багато інших у столиці, затопила сильна злива. Деякі люди не встигли сховатися від негоди, а ті, що перебували у ТЦ вирішили перечекати негоду у підтопленому "Магелані".

Вода дісталася до ТЦ "Магелан": дивіться відео