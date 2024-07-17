Київ накрила сильна гроза: дороги перетворились на струмки, вода не встигає стікати

Київ 17 липня накрила сильна негода. У столиці пройшла гроза після аномальної спеки, яка також охопила всю Україну.

Київ накрила сильна гроза. Вода не встигає відходити, тому машини пливуть по трасах, передає 24 Канал.

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У Києві пройшла гроза

У столиці нарешті пройшла злива із грозою. Дощ був доволі сильний, адже вода тепер ллється через верх каналізаційних решіток. Унаслідок цього дороги перетворюються на струмки.

У Києві негода: дивіться відео

Також наслідки опадів можна побачити й на трасах. Машини рухаються, однак там теж не встигає стікати вода. Вона сягає коліс транспортних засобів на кілька сантиметрів.

Вода також стоїть на трасах: дивіться відео

На трасах утворюються струмки: дивіться відео

Інтенсивність опадів також вражає. Злива у Києві пройшла стіною. Це можна побачити на відповідних кадрах. На вулиці є люди, які не встигли сховатися від негоди.

У Києві пройшла гроза: дивіться відео

Нещодавно негода також накрила Львівську область. Вона оминула безпосередньо місто, а ось в області вирувала на повну силу. Зокрема, злива пройшла в Самборі Львівської області. У мережі очевидці публікували кадри негоди.

Також під час грози поблизу Львова блискавка вдарила в озеро Задорожнє.