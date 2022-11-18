Енергосистему України стабілізували: у Києві повертають відключення за графіками

18 листопада 2022 , 20:18
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Джерело:

фейсбук ДТЕК Київські електромережі

Фахівцям Укренерго вдалося збалансувати українську енергосистему, яка сильно постраждала внаслідок російських обстрілів. Тепер у Києві замість екстренних будуть стабілізаційні відключення світла за графіком.

У ДТЕК Київські електромережі пояснили, що екстрені відключення – необхідний крок для збалансування енергосистем. Це допоможе уникнути аварій на обладнанні.

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У ДТЕК додали, що завдяки зусиллям Укренерго ввечері 18 листопада вдалося збалансувати енергосистему України.

Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі,
– мовиться у повідомленні ДТЕК.

Зверніть увагу!  Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Яка ситуація з відключеннями світла по Україні

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що в такій критичній ситуації відключення електроенергії можуть дещо затягуватись. За його словами, вони можуть тривати по 8 – 10 годин. А виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що подекуди світла може не бути по кілька днів.

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Автор: Альона Захарова