Енергосистему України стабілізували: у Києві повертають відключення за графіками

Фахівцям Укренерго вдалося збалансувати українську енергосистему, яка сильно постраждала внаслідок російських обстрілів. Тепер у Києві замість екстренних будуть стабілізаційні відключення світла за графіком.

У ДТЕК Київські електромережі пояснили, що екстрені відключення – необхідний крок для збалансування енергосистем. Це допоможе уникнути аварій на обладнанні.

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У ДТЕК додали, що завдяки зусиллям Укренерго ввечері 18 листопада вдалося збалансувати енергосистему України.

Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі,

– мовиться у повідомленні ДТЕК.

Яка ситуація з відключеннями світла по Україні

Протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах майже 100 ракет. Тривалий час орієнтовно половина енергосистеми України була виведена з ладу.

18 листопада по всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що в такій критичній ситуації відключення електроенергії можуть дещо затягуватись. За його словами, вони можуть тривати по 8 – 10 годин. А виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що подекуди світла може не бути по кілька днів.

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