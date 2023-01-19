На Водохреще у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Цьогорічна зима в Україні відзначається абсолютно нетиповою погодою. Зокрема, у столиці нашої держави з початку 2023 року зафіксували декілька температурних рекордів.

Останній з них датують 18 січня. У цей день середньодобова температура повітря у Києві піднялася до +7,3 градуса.

Цікаво 1 січня в Україні було встановлено аж 64 метеорологічні рекорди

Нові погодні рекорди

Як зазначили у геофізичній обсерваторії, це, наприклад, на 1,6 градуса вище рекордного значення температури для цього дня з 1993 року. Загалом же востаннє таким теплом зима радувала киян та гостей міста ще 143 роки тому.

Ба більше, 18 січня погода за вікном перевищувала норму на 9,8 градуса. А відтак відповідала показникам погоді початку квітня, але аж ніяк не середини зими.

Максимальні та мінімальні показники

Також у Центральній геофізичній обсерваторії зафіксували рекорди максимальної та мінімальної температури у столиці за 18 січня. Так, максимальна температура у столиці піднялась до +10,2 градуса, чим перевищила попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8 градуса.

Мінімальна температура повітря у Києві ж побила 32-річний рекорд та становила +3,4 градуса. "Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році", – зазначили в обсерваторії.

Рекорди фіксували з першого дня 2023 року