У центрі Києва перекриватимуть рух через приїзд іноземної делегації

У Києві 21 липня перекриватимуть рух. Обмеження діятимуть у центральній частині міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.

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Що відомо про перекриття руху в Києві?

В Управлінні державної охорони України попередили, що 21 липня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,

– мовиться у повідомленні.

В УДО нагадали, що, відповідно до українського законодавства, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

До слова, у Києві 20 липня сталася потужна злива, яка затопила кілька вулиць. Внаслідок цього було ускладнено рух транспорту, особливо на площі Галицькій.