У Києві ліфт зірвався разом з жінкою вниз: що кажуть про інцидент в ДСНС

В Оболонському районі Києва 24 червня в одному з будинків зірвався ліфт. У ньому на момент падіння перебувала літня жінка.

На місце події приїхали рятувальники. Вони визволили жінку з впалого ліфта.

Цікаво У мережі пишуть про вибух на ТЕЦ Києва: що каже влада

Літня жінка у Києві зірвалася разом із ліфтом

У ДСНС Києва розповіли, що 23 червня о 21:24 до рятувальників надійшло повідомлення, що за адресою проспект Володимира Івасюка в ліфтовій шахті перебувала людина. За попередньою інформацією у 24 поверховому житловому будинку, стався аварійний спуск ліфта з 3 на 1 поверх, де була літня жінка.

Рятувальники спільно з працівниками "Аварійної служби ліфтів", за допомогою шансового інструменту деблокували двері ліфтової кабіни,

– розповіли в ДСНС.

У Києві рятувальники деблокували жінку з ліфта, що впав / Відео ДСНС Києва

Жінку було передано медикам з діагнозом гостра реакція на стрес. Від госпіталізації вона відмовилась.

Раніше у Києві обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Рух в обидва боки мостового переходу через цей інцидент був перекритий.