Люди приходять, моляться та плачуть: щемливі фото з могили "Да Вінчі"

7 березня – роковини з дня загибелі мужнього сина України, Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Цього дня до його могили сходилися як цивільні, так і військові, щоб вшанувати Героя.

Прийшла на Аскольдову могилу також фотографка 24 Каналу Валентина Поліщук. Вона зняла зворушливі кадри, які показують, як українці вшановують пам'ять полеглого сина України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

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Приносили квіти до могили та молилися

До могили Дмитра Коцюбайла 7 березня приходили як дорослі, так і малі, як цивільні, так і військові. Хтось запалив лампадку, хтось приніс квіти Героєві. А хтось стояв поруч із могилою "Да Вінчі" та молився. Кожен, хто прийшов до неї цього дня, вшановував пам'ять величного сина нашої держави.

Люди приходили, щоб вшанувати Дмитра Коцюбайла / Фото Валентини Поліщук

Валентина Поліщук прийшла до могили "Да Вінчі" ввечері. Вона зауважила, що приходило багато людей. Вони приносили квіти, довго стояли мовчки поруч, дивилися на портрет Дмитра Коцюбайла. Люди плакали, молилися. На могилі можна побачити чимало квітів, а також є іграшки та портрети, які приносили впродовж дня.

Відтепер щороку 7 березня буде днем, який буде засвідчувати тріумф української героїки, частиною якої стала й доблесть "Да Вінчі",

– написали "Вовки Да Вінчі" на своїй сторінці у мережі X.

7 березня минув рік після загибелі Дмитра Коцюбайла під Бахмутом / Фото Валентини Поліщук

Звернімо увагу, що 7 березня 2024 року "Вовки Да Вінчі" також відновили традицію давати присягу добровольця. Вони зробили це, щоб цей день був наповнений не лише сльозами та жалобою, а й згуртував націю довкола сили духу та звитяги легендарного Дмитра Коцюбайла.

"Да Вінчі" загинув у боях під Бахмутом

Звістка про смерть Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла сколихнула українців 7 березня 2023 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну,

– заявив президент.

Глава держави наголосив на тому, що Дмитро Коцюбайло був одним із наймолодших Героїв України.

"Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаймо, що пішов обороняти Україну від російських загарбників Дмитро Коцюбайло ще у 2014 році. Тоді Героєві було лише 18 років. Він покинув навчання та з Майдану пішов на фронт.