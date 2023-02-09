Вибух на території заводу у Києві: кількість жертв зросла

У четвер, 9 лютого, на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва пролунав потужний вибух. Відомо, що внаслідок підриву газового балона є загиблі.

За попередньою інформацією, вибух пролунав о 15:45. В одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу підірвався газовий балон.

Важливо Вибух на території заводу у Києві, є 2 жертви, 4 людей врятували: все, що відомо

Які наслідки вибуху

О 16:06 мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого. У КМВА зазначили, що трьох людей вдалося витягнути з-під завалів.

О 16:38 У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що рятувальники намагаються дістати з-під руїн ще 6 людей. Постраждалі під руїнами просять про допомогу.

О 18:31 Кличко повідомив, що у результаті вибуху загинули 2 людини. Він додав, що четверо людей, яких врятували з-під завалів, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Всім надали медичну допомогу. За інформацією мера, під руїнами досі перебувають 2 людини.

Мер столиці додав, що внаслідок підриву газового балона будівля площею 500 кілометрів квадратних зазнала руйнувань.

О 19:13 мер столиці сповістив, що з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох людей. П'ятьох осіб, що зазнали травм, ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилась. Кличко зазначає, що під завалами залишається ще одна людина.



Руїни на місці вибуху / Фото з соцмереж

Рятувальні роботи тривають

Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага розповіла, що на місці інциденту працюють 100 людей особового складу.

"Ми точно не знаємо, скільки людей під завалами. Працюватимемо доти, поки остаточно не впевнимось, що під руїнами більше нікого немає", – сказала речниця.



На території колишнього заводу досі гасять пожежу / Фото з соцмереж

В Ізюмі підліток впустив на землю міну: що відомо