У Києві через атаку постраждала лікарня, прийоми скасували: куди звернутися пацієнтам

Російська атака 19 жовтня пошкодила консультативно-діагностичний центр лікарні №6 у Солом'янському районі Києва. Усі заплановані на тиждень прийоми пацієнтів скасували через значні руйнування корпусу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу медзакладу. Куди звертатись пацієнтам, розповідає 24 Канал.

Де тепер прийматимуть пацієнтів

Візити до лікарів у пошкодженому консультативно-діагностичному центрі Київської міської клінічної лікарні №6 на вулиці Вадима Гетьмана, 3, повністю скасовані на весь поточний тиждень.

Пацієнти можуть отримати необхідні консультації та фахову допомогу в консультативно-діагностичному центрі №2 цієї ж лікарні. Він розташований за адресою вулиця Політехнічна, 25/29.

Записатися на консультацію до лікарів аналогічних спеціальностей громадяни можуть самостійно через мобільний застосунок Helsi або на офіційному сайті сервісу – за цим посиланням.

До слова, вибуховою хвилею в будівлі вибило понад 200 вікон, а також пошкодило вхідні двері, внутрішні стелі та медичне обладнання.

Наслідки російського обстрілу Києва / Telegram Віталій Кличко

Серед медичного персоналу ніхто не постраждав, а пацієнтів на момент ворожого удару в медзакладі не було.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Київ пошкоджень зазнала також будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). На щастя, серед співробітників відомства ніхто не постраждав, а руйнування виявилися некритичними.