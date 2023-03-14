Знайшли грубі порушення: як мертва миша потрапила у хліб в київському магазині

Нещодавно в магазині Києва пенсіонерка придбала хліб, а всередині знайшла мертву мишу. У супермаркеті вже провели перевірку.

Держпродспоживслужба перевірила магазин, де продавали хліб "з сюрпризом", а також виробника батона – столичне підприємство.

До теми Хліб із "сюрпризом": у Києві покупець знайшов мертву мишу в купленому батоні

Знайшли порушення

Начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що тривалий час на підприємствах був послаблений контроль. Інспектори виявили грубі порушення чинного законодавства.

За словами Рубана, гризун міг пролізти до пакету з батоном, як на підприємстві, де хліб виготовлявся, так і в магазині. Підприємствам надали приписи для врегулювання ситуації. Система захисту продуктів харчування від потрапляння гризунів не була реалізована.

На магазин та завод складуть адміністративні протоколи. Також готують документи які обмежують реалізацію цього продукту харчування.

Що цьому передувало