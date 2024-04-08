У Києві легковик припаркували у недозволеному місці. За нею прибув евакуатор. Однак машина спробувала "втекти" від нього.

Як повідомляють ЗМІ, курйозний інцидент трапився сьогодні, 8 квітня, у Печерському районі столиці.

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Впала з евакуатора

Там водій залишив свій автомобіль на зупинці громадського транспорту, що є порушенням правил дорожнього руху.

Правоохоронці вирахували машину – порушницю, і за нею прибув спецтранспорт. Однак під час спроби евакуації Volkswagen впав з евакуатора.

У мережі з'явилися кадри з місця події.

Volkswagen звалився з евакуатора / Фото Obozrevatel

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