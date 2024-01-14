У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу: в чому причина

Зранку 14 січня у багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу. Половина України різко "почервоніла".

Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати о 06:25. Однак дуже швидко в країні оголосили про відбій загрози.

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У більшій частині України лунала повітряна тривога

У ПС повідомили, що зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Окрім Луганської області, тривога оголошена у Запорізькій і Донецькій області.У більшості областях оголосили відбій тривоги.

06:40 Мапа повітряних тривог на цю мить виглядає так:

На Дніпропетровщині загроза артобстрілу

До "тривожних" регіонів долучилася Сумська область.Повітряні сили підтвердили загрозув областях, де оголошена повітряна тривога. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.Тривогу оголосили на Житомирщині, Чернігівщині та Одещині.Тривожні сирени пролунали у Києві, Київській, Кіровоградській, Черкаській та Миколаївській областях.Повітряну тривогу оголосили у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Запорізькій області.Моніторингові канали повідомили про загрозу балістики зі Сходу та тимчасово окупованого Криму.

Близько 6 ранку повідомили про загрозу артобстрілу у Дніпропетровській області, а саме в Нікопольському та Марганецькому районах.



Людей закликали не нехтувати своєю безпекою та перейти в укриття.