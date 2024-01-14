У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу: в чому причина

14 січня 2024, 06:32
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Зранку 14 січня у багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу. Половина України різко "почервоніла".

Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати о 06:25. Однак дуже швидко в країні оголосили про відбій загрози.

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У більшій частині України лунала повітряна тривога

06:54 У ПС повідомили, що зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Окрім Луганської області, тривога оголошена у Запорізькій і Донецькій області.06:51 У більшості областях оголосили відбій тривоги.

06:40 Мапа повітряних тривог на цю мить виглядає так:

06:35 До "тривожних" регіонів долучилася Сумська область.06:31 Повітряні сили підтвердили загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.06:28 Тривогу оголосили на Житомирщині, Чернігівщині та Одещині.06:27 Тривожні сирени пролунали у Києві, Київській, Кіровоградській, Черкаській та Миколаївській областях.06:25 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Запорізькій області.06:24 Моніторингові канали повідомили про загрозу балістики зі Сходу та тимчасово окупованого Криму.

На Дніпропетровщині загроза артобстрілу

Близько 6 ранку повідомили про загрозу артобстрілу у Дніпропетровській області, а саме в Нікопольському та Марганецькому районах.

Людей закликали не нехтувати своєю безпекою та перейти в укриття.

Автор: Анастасія Кушпіт