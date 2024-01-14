У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу: в чому причина
14 січня 2024, 06:32Читать новость на русском
Зранку 14 січня у багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу. Половина України різко "почервоніла".
Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати о 06:25. Однак дуже швидко в країні оголосили про відбій загрози.
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У більшій частині України лунала повітряна тривога06:54 У ПС повідомили, що зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Окрім Луганської області, тривога оголошена у Запорізькій і Донецькій області.06:51 У більшості областях оголосили відбій тривоги.
06:40 Мапа повітряних тривог на цю мить виглядає так:
На Дніпропетровщині загроза артобстрілу
Близько 6 ранку повідомили про загрозу артобстрілу у Дніпропетровській області, а саме в Нікопольському та Марганецькому районах.
Людей закликали не нехтувати своєю безпекою та перейти в укриття.