Майже по всій Україні – повітряна тривога

5 квітня 2022 , 16:10
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Удень 5 квітня у більшості областей України сповістили про повітряну тривогу. Усім слід негайно йти в укриття.

Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України приблизно о 16:05 повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Про небезпеку сповістили у таких містах:

  • Львів,
  • Івано-Франківськ,
  • Тернопіль,
  • Рівне,
  • Луцьк,
  • Хмельницький,
  • Житомир,
  • Вінниця,
  • Київ,
  • Черкаси,
  • Кропивницький,
  • Чернігів,
  • Суми,
  • Полтава,
  • Дніпро,
  • Запоріжжя,
  • Луганськ.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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Автор: Наталія Пристанська