Майже по всій Україні – повітряна тривога
5 квітня 2022 , 16:10Читать новость на русском
Удень 5 квітня у більшості областей України сповістили про повітряну тривогу. Усім слід негайно йти в укриття.
Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України приблизно о 16:05 повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.
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Повітряна тривога в Україні
Про небезпеку сповістили у таких містах:
- Львів,
- Івано-Франківськ,
- Тернопіль,
- Рівне,
- Луцьк,
- Хмельницький,
- Житомир,
- Вінниця,
- Київ,
- Черкаси,
- Кропивницький,
- Чернігів,
- Суми,
- Полтава,
- Дніпро,
- Запоріжжя,
- Луганськ.
Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.
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