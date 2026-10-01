Два "Шахеди" влучили біля опори Південного мосту у Києві – рух перекрито

Росія не припиняє атаки на Київ реактивними дронами. Ворог прагне паралізувати життя у столиці, а тому цілиться по мостах.

У мережі з'явилася інформація, що під час однієї з повітряних тривог російський дрон влучив у Південний міст.

Що відомо про удар по Південному мосту?

Згодом прильоти підтвердив і мер Віталій Кличко.

За словами міського голови, було два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.

У мережі також писали, що Південний міст був атакований, коли ним рухався потяг.

Зазначалося, що пасажири почули вибух і побачили спалах, після чого у вагоні з'явився дим, із вентиляції посипався попіл, а також вилетіли вікна.

Наразі інформації про постраждалих не надходило. Потяг доїхав до станції "Видубичі", де пасажирів висадили.

Нагадаємо, столиця продовжує потерпати від російських ударів. Раніше стало відомо про влучання БпЛА у школу в Солом'янському районі. Внаслідок атаки пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху.

На щастя, минулося без постраждалих. На момент удару понад 100 учнів і близько 60 вчителів перебували в укритті.

Уночі під обстрілом була і Одеса. Там росіяни поцілили у бізнес-центр. Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель. Постраждала одна людина.