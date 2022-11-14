У Києві пролунав потужний вибух у багатоповерхівці: чи є постраждалі

14 листопада у Києві в одній з багатоповерхівок стався потужний вибух. Тепер правоохоронці встановлюють усі обставини.

Наразі цю подію зареєстрували до журналу Єдиного обліку заяв. Тепер вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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Що відомо про вибух у столичній багатоповерхівці

Як стало відомо, близько 9 ранку на спецлінію поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі на вулиці Сергія Данченка. На місце події негайно прибули усі екстрені служби.

Попередньо встановлено, що у квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла. На щастя, потерпілих внаслідок події немає.



У багатоповерхівці стався вибух / фото поліція Києва

У Києві стався вибух у квартирі: дивіться відео

У Києві спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо, що у Києві на Троєщині 25 червня трапилася масштабна пожежа. Полум'я було видно з різних районів міста. Як стало відомо, вогонь спалахнув у будівлі СТО.

Площа загоряння становила 600 квадратних метрів. Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. Сильний вітер швидко розніс дим від вогню іншими районами Києва. На місці події працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Як виявилось, вогонь пошкодив 2 автомобілі, які були припарковані поруч з СТО. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Вогонь гасили 6 одиниць пожежної техніки та 25 працівників ДСНС.

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