На Київщині та ще в кількох областях повітряна тривога

У ніч на 2 липня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу. Інформації про загрозу ворожого обстрілу від Повітряних сил не було.

Сирени у столиці завили о 3:30. Окрім Києва, тривогу оголосили ще у декількох областях.

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У частині областей – тривога

Вночі 2 липня про повітряну тривогу повідомили жителів Києва, а також таких областей: Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська. Що саме стало причиною, наразі невідомо. Повітряні сили не повідомляли про загрозу обстрілів ракетами чи "Шахедами".



Актуальна карта тривог станом на 2 липня, 3:30 / alerts.in.ua

Тривога не була тривалою, вже о 3:56 прозвучав сигнал відбою. Однак о 4:19 на Київщині, Чернігівщині та Сумщині оголосили повторну тривогу.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку щодо всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, протягом 1 липня у Києві та низці областей тривога лунала аж 5 разів. Зокрема, була загроза балістичного озброєння, а також ворог піднімав у небо МіГ-31К.