У Києві та області стало більше відключень світла: у ДТЕК назвали причини

У Києві та області почали більше відключати електроенергії. Це пов'язано, зокрема, зі зміною погоди.

На новорічні свята енергетикам вдалося знизити час відключень світла до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає.

До теми Росте споживання і кількість аварій, – у Києві знову проблеми зі світлом

Чому у Києві та області стає більше відключень світла

На це є три причини:

Російські окупанти продовжують атакувати об'єкти енергосистеми. Через це ще більше посилюється дефіцит електроенергії.

На вулиці посилюється мороз, і українці почали частіше вмикати обігрівачі. Через це сильно зростає навантаження на мережі.

Промислові підприємства повернулись до роботи. Це призвело до збільшення споживання електроенергії.

Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше у так звані "негарантовані години" диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій,

– зазначили у ДТЕК.

У багатьох областях України ввели аварійні відключення