У Києві частково немає світла після атаки: де саме і коли дадуть

Столиця пережила жорстоку атаку в ніч на 6 червня. Місцева влада повідомила, що в деяких районах Києва зникла електроенергія.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДТЕК і КМДА.

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Де у Києві немає світла зранку 6 червня і чому

Як пояснили в ДТЕК, електроенергії частково немає на лівому березі Києва. Це – наслідки ворожої нічної атаки.

Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку. Битва за світло триває,

– написали в ДТЕК.

У КМДА додали: попередньо, електроенергію планують відновити протягом доби.

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Атака зачепила і метро

Пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.

Поїзди рухаються лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал – близько 4 хвилин.

Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

У КМДА повідомили, що через пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.