У Києві через атаку "Шахедом" значно пошкоджено квартиру, також горять гаражі та СТО, – КМВА

Ворог атакує столицю вночі 7 листопада. На жаль, стало відомо про наслідки.

Про наслідки ворожого удару повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані КМВА. Росія активно атакує Київ "Шахедами", в столиці та області лунала низка вибухів.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву сьогодні

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву в Голосіївському районі, за попередніми даними, є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо – без постраждалих,

– ідеться в повідомленні.

Віталій Кличко пізніше деталізував: "У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку".

Згодом стало відомо, що в Голосіївському районі також зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Туди поїхали оперативні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила.

"Уламки БпЛА впали в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, палають гаражі. Екстрені служби прямують на місце", – описав ситуацію Віталій Кличко.

Окрім цього, поруч із гаражами, які загорілися в Голосіївському районі, виникла пожежа на сусідньому СТО.

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