У Києві через прорив труби дорога перетворилась на річку

У Дніпровському районі столиці внаслідок прориву труби затопило вулицю Фанерну. Через це кілька автівок застрягли у калюжах, а рух транспорту було ускладнено.

Про це повідомили сьогодні, 12 березня, очевидці у соціальних мережах. Вони оприлюднили відповідні відео.

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"У Києві затопило вулицю Фанерну вздовж Харківського шосе. Водії застрягли у калюжах", – зазначали очевидці.



У києві затопило вулицю Фанерну / Фото з телеграм-каналів

На відео можна побачити наслідки надзвичайної події: кілька легковиків застрягли у калюжах, проїжджа частина вулиці перетворилась на невелику річку.

Дорога буквально перетворилась на річку: відео

Зазначають, що рух по вулиці ускладнено. Наразі невідомо, коли наслідки прориву будуть ліквідовані.

Автівки застрягли у калюжах: відео

Тим часом на Дніпропетровщині рятувальники та місцеві мешканці з двох крижин врятували 41 рибалку. Вони дрейфували по Дніпру на відстані 150 метрів від берега.