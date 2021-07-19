У Києві через сильний дощ наземний транспорт збився з розкладу

У Києві 19 липня через сильну зливу змінився розклад руху наземного транспорту. Деякі станції метро не працюють.

Затримується рух низки маршрутів наземного громадського транспорту у зв’язку із погіршенням погодних умов. Про це інформує КП "Київпастранс".

До теми Небо різко почорніло, будинків не видно: Київ знову накрила шалена злива – фото та відео

Шалена злива

У понеділок столицю накрило шаленою зливою. Також була гроза, грім та сильні пориви вітру.

Столицю затопило: відео

Окрім того, як повідомили у київському метрополітені, станція метро "Берестейська" зачинена на вхід та вихід із технічних причин – її трохи затопило. Вода потрапила у касову залу. На місці працюють фахівці.

Також зачинено на вхід та вихід вестибюль № 1 станції метро "Академмістечко".