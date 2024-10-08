Вибачення не змусили на себе довго чекати: невідомий на Хрещатику принижував загиблих військових

Напередодні мережу обурили відео, де невідомий підійшов до стели з прапорами загиблих воїнів і почав з них знущатися на камеру. Правоохоронці вже затримали його.

Ним виявився 45-річний уродженець Харкова. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

У понеділок, 7 жовтня, мережу сколихнуло відео, де невідомий підійшов до стели з прапорами загиблих воїнів і почав знущатися з них на камеру.

Невідомий познущався з алеї пам'яті загиблих героїв: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

На відео чути, як чоловік зневажливо висловлюється в бік українських захисників, що віддали свої життя у боях із російськими окупантами. Також він неодноразово заявляв про те, що посеред української столиці роблять "культ смерті".

Чоловік попросив вибачення

Чоловік вибачився за свій вчинок: дивіться відео

Своє вибачення він почав з того, що йому активно почали надходити повідомлення в телеграмі.

Одразу всім скажу, якщо я когось образив, то я у всіх прошу вибачення. Якщо я висловився десь занадто різко, то особисто нікого образити не хотів,

– сказав чоловік у відео.

Він також додав, що погрози йому писати не варто, адже він їх буде видаляти. Чоловік зазначив, що варто врахувати, що його діяльність дуже "благородна" та пов'язана з навчанням дітей та концертами в дитбудинках.

Зловмисника затримала поліція

Вранці 8 жовтня поліція Києва повідомила, що зловмисника було затримано. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який наразі мешкає у Києві.

Правоохоронці затримали зловмисника / Фото Поліції Києва

Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі за виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії Росії проти України.