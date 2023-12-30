"Герой паркування": у Києві чоловік припаркував "Мерседес" на місцях для людей з інвалідністю

30 грудня 2023, 15:44
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Джерело:

Obozrevatel

У Києві чоловік порушив правила дорожнього руху. Він неправильно припаркував своє авто.

У столиці чоловік припаркував свій "Мерседес" на місцях для людей з інвалідністю. Він зайняв одразу два таких місця.

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Черговий "герой паркування"

Власник авто припаркувався біля одного із торговельних центрів. Він не мав права залишати там свій транспортний засіб. 

Подібна зупинка є грубим порушенням правил дорожнього руху. 

На Житомирщині виникла сварка через місце паркування 

  • У Коростені, що на Житомирщині стався конфлікт між чоловіком та двома жінками: матір'ю та донькою. Причина полягала в тому, що жінки неправильно припаркували свою машину. Чоловік почав їм погрожувати, що "вони не знають, кому перекрили дорогу".
  • Це сталося 28 квітня 2023 року. Далі за лічені хвилини до місця події приїхав мікроавтобус з приятелями чоловіка. Новоприбулі, як розповіла постраждала, погрожували їй та її матері, а згодом – розпустили руки. Дівчина оприлюднила відео, на якому видно, як чоловік штовхає її.
  • Вона також запевнила, що один з нападників назвався "військовим з Бахмута" та погрожував застосувати проти жінок зброю.

Автор: Вікторія Кульженко