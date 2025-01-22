На Оболоні чоловік хитрощами змушував дітей торкатися його статевого органа

У Києві затримали чоловіка, який розбещував дітей на вулиці. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що 35-річний уродженець Запоріжжя вчиняв розпусні дії щодо малолітніх осіб, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Просив дістати ключі з кишені

Чоловік підходив на вулиці до дівчат і хлопчиків 10 – 11 років, які були на вулиці самі, і просив допомогти дістати ключі або брелок з кишені його штанів. Після, того як малолітні діти погоджувались допомогти, у кишені чоловіка вони торкалися до його геніталій.

Зловмисника затримали, йому повідомлено про підозру.

До слова, на Сумщині засудили батька та дядька дівчинки з вадами розумового розвитку. Вони роками ґвалтували дитину, використовуючи її безпорадний стан.