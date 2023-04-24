У Києві патрульний затримав агресивного чоловіка з сокирою: епічне відео з нагрудної камери

У Києві патрульний затримав агресивного чоловіка, який розмахував сокирою. При цьому агресор чіплявся до людей.

23 квітня, під час оформлення ДТП на вулиці Русанівській, поліцейські отримали орієнтування від колег про те, що у дворі багатоповерхівок невідома особа з сокирою в руках провокує конфлікт з людьми. Інспектори були неподалік, тому вирішили перевірити інформацію.

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Подробиці інциденту

Під час перевірки виклику, неподалік під'їзду одного з будинків поліцейський Нікіта Капшученко виявив громадянина з сокирою в руках. Чоловік агресивно кричав. Патрульний був готовий застосувати зброю у випадку надзвичайної ситуації.

Оскільки відповідно до частини 11 статті 46 (Застосування вогнепальної зброї) Закону України "Про Національну поліцію" в обстановці, що склалася, могли виникнути підстави для застосування вогнепальної зброї, патрульний привів її у готовність та затримав зловмисника,

– мовиться в повідомленні.

Побачивши полійцеського з пістолетом у руках, чоловік не чинив агресії та виконав всі накази. На відео з нагрудної камери патрульного чути, як йому аплодують перелякані місцеві жителі – вони неабияк зраділи, коли небезпечна людина опинилась в наручниках.

Затримання чоловіка з сокирою в Києві: дивіться відео

Чоловіка госпіталізували до психіатричної установи

Після затримання чоловіка, правоохоронці повідомили про подію Дніпровське управління поліції та викликали на місце працівників психіатричної медичної допомоги. Агресивного громадянина госпіталізували. На щастя, внаслідок події потерпілих немає.