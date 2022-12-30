У Києві чоловік впав у 8-метрову шахту ліфта: в якому стані потерпілий
Джерело:КАРС "Київська служба порятунку"
У четвер, 29 грудня, у Печерському районі Києва чоловік впав у 8-метрову ліфтову шахту. Інцидент трапився через необачність постраждалого.
Для порятунку чоловіка на місце події прибули працівники третього аварійно-рятувального взводу КАРС. Інцидент трапився близько 20:42 на бульварі Дружби Народів.
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В якому стані потерпілий
За допомогою спецобладнання рятувальники Служби звільнили чоловіка з шахти ліфта. Як зазначають, стан киянина задовільний, госпіталізації не потребував.
Загалом до робіт залучили 5 рятувальників та спецтехніку. Роботи з порятунку тривали менш як годину.
Рятувальники закликають громадян бути обачливими та обережними, не наражати на небезпеку себе й близьких.
Киянин впав у 8-метрову шахту ліфта / Фото КАРС
Київ атакували дронами: що відомо
- Російські окупанти у ніч проти 30 грудня атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом за ніч випустили 16 "Шахідів". Зокрема, уламки безпілотника влучили в адмінбудівлю у Києві.
- Безпілотник впав на чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її вже ліквідували. Внаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.
- Раніше мер столиці Віталій Кличко розповів, що загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ: 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом. Унаслідок падіння уламків постраждалих немає.
- Варто додати, що напередодні, 29 грудня, ворог на Київщині намагався зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури. Силам ППО вдалося відбити ракетні удари.