У Києві чули серію вибухів: місто знову намагалися атакувати "Шахеди"
26 жовтня 2024, 00:34Читать новость на русском
У Києві пізно вночі 26 жовтня почули серію вибухів. До цього у столиці оголосили тривогу через "Шахеди".
Це вже третій раз, коли у місті лунають гучні звуки. 24 Канал закликає киян лишатися в укриттях до відбою тривоги.
До теми Росія вдарила "Шахедом" по будинку в Києві: є загиблий та постраждалі
Що відомо про нові вибухи у Києві
Повітряну тривогу у Києві оголосили 26 жовтня о 00:10. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку міста.
"Шахеди" курсом на Київ,
– писали військові.