У Києві чули серію вибухів: місто знову намагалися атакувати "Шахеди"

У Києві пізно вночі 26 жовтня почули серію вибухів. До цього у столиці оголосили тривогу через "Шахеди".

Це вже третій раз, коли у місті лунають гучні звуки. 24 Канал закликає киян лишатися в укриттях до відбою тривоги.

До теми Росія вдарила "Шахедом" по будинку в Києві: є загиблий та постраждалі

Що відомо про нові вибухи у Києві

Повітряну тривогу у Києві оголосили 26 жовтня о 00:10. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку міста.

"Шахеди" курсом на Київ,

– писали військові.