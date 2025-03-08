У Києві та області чули вибухи: по ворожих безпілотниках працює ППО
- У Києві ввечері 8 березня пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.
- Тривогу оголосили о 22:30, попереджаючи про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.
- Мер Києва Віталій Кличко закликав людей залишатися в укриттях під час роботи ППО.
У Києві та області ввечері 8 березня пролунали вибухи. Там. працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
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Що відомо про вибухи у Києві
Тривогу в українській столиці оголосили о 22:30. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.
Увага! Київ – загроза застосування ударних БпЛА! Під час тривоги перебувайте в укриттях, можлива робота ППО,
– написали військові.
Про вибухи у столиці стало відомо о 22:49. Віталій Кличко написав, що працюють захисники нашого неба.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" – зазначив мер.
Як працювала ППО в Київській області
Пізніше у Київській ОВА також повідомили про роботу ППО.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– мовиться у повідомленні.
В ОВА також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші, зокрема не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
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