У Києві фіксували роботу ППО, у бік міста запускали кілька груп "Шахедів"
Джерело:Суспільне
У ніч проти 25 листопада росіяни запустили кілька груп “Шахедів”. У столиці ближче до ранку повідомляли про вибухи, які були звуками роботи ППО по безпілотниках.
Повітряна тривога у Києві тривала понад 6 годин – з 2:37 до 8:46. Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00.
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Масована атака дронами
Перед цим місцева влада застерегла, що у напрямку столиці з різних напрямків летить велика кількість "Шахедів". Очільник КМВА звернувся до жителів Києва та попросив перебувати у безпечному місці до відбою тривоги.Важливо! Дотримуйтесь інформаційної тиші, не знімайте роботу ППО та не показуйте її у мережі, це шкодить нашим захисникам та допомагає ворогу.
Близько 2:45 у КМВА розповідали, що ППО працює в передмісті Києва. О 5:20 міська військова адміністрація підтвердила, що протиповітряна оборона працює вже і у самій столиці. Пізніше атаку прокоментував і мер міста.
У столиці голосно. Сили ППО збивають російські БПЛА. Ще кілька груп "Шахедів" йдуть на Київ,
– попередив Кличко о 5:25.
Згодом він повідомив про перші наслідки атаки. У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталися загоряння у приміщенні дитсадка, у житловому будинку та нежитлових приміщеннях, а також на відкритій місцевості. Постраждала 11-річна дитина, у неї гостра реакція на стрес.
Також про пошкодження відомо у Печерському, Дніпровському та Голосіївському районах. Постраждали дві особи – отримали гостру реакцію на стрес, більше повідомлень до медиків не надходило.
Відбій повітряної тривоги для Києва пролунав о 8:46. У КМВА попередньо заявили, що за попередніми данними вдалося знищити понад 5 десятків ворожих повітряних цілей.
Попередні удари по Київщині
У ніч проти 18 листопада у регіоні працювала ППО. Тоді вдалося збити усі ворожі об'єкти. Вже наступної ночі ворог завдав повторного удару. Тоді постраждав інфраструктурний об'єкт. В сукупності тривога тривала 5 годин. Росіяни запускали БпЛА хвилями із різних напрямків. На підльотах до столиці вдалося знищити не менше ніж 10 дронів.
Вночі проти 22 листопада росіяни знову спробували атакувати Київ та область – тими ж "Шахедами". Як повідомили у обласній військовій адміністрації, сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Постраждалих та руйнувань внаслідок атаки не було.Зверніть увагу! Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував посилення ППО. Нові системи від західних партнерів мають захищати інфраструктурні об'єкти в Україні.