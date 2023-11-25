У Києві фіксували роботу ППО, у бік міста запускали кілька груп "Шахедів"

У ніч проти 25 листопада росіяни запустили кілька груп “Шахедів”. У столиці ближче до ранку повідомляли про вибухи, які були звуками роботи ППО по безпілотниках.

Повітряна тривога у Києві тривала понад 6 годин – з 2:37 до 8:46. Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00.

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Масована атака дронами

Перед цим місцева влада застерегла, що у напрямку столиці з різних напрямків летить велика кількість "Шахедів". Очільник КМВА звернувся до жителів Києва та попросив перебувати у безпечному місці до відбою тривоги.

Дотримуйтесь інформаційної тиші, не знімайте роботу ППО та не показуйте її у мережі, це шкодить нашим захисникам та допомагає ворогу.

Близько 2:45 у КМВА розповідали, що ППО працює в передмісті Києва. О 5:20 міська військова адміністрація підтвердила, що протиповітряна оборона працює вже і у самій столиці. Пізніше атаку прокоментував і мер міста.

У столиці голосно. Сили ППО збивають російські БПЛА. Ще кілька груп "Шахедів" йдуть на Київ,

– попередив Кличко о 5:25.

Згодом він повідомив про перші наслідки атаки. У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталися загоряння у приміщенні дитсадка, у житловому будинку та нежитлових приміщеннях, а також на відкритій місцевості. Постраждала 11-річна дитина, у неї гостра реакція на стрес.

Також про пошкодження відомо у Печерському, Дніпровському та Голосіївському районах. Постраждали дві особи – отримали гостру реакцію на стрес, більше повідомлень до медиків не надходило.

Відбій повітряної тривоги для Києва пролунав о 8:46. У КМВА попередньо заявили, що за попередніми данними вдалося знищити понад 5 десятків ворожих повітряних цілей.

Попередні удари по Київщині

У ніч проти 18 листопада у регіоні працювала ППО. Тоді вдалося збити усі ворожі об'єкти. Вже наступної ночі ворог завдав повторного удару. Тоді постраждав інфраструктурний об'єкт. В сукупності тривога тривала 5 годин. Росіяни запускали БпЛА хвилями із різних напрямків. На підльотах до столиці вдалося знищити не менше ніж 10 дронів.

Вночі проти 22 листопада росіяни знову спробували атакувати Київ та область – тими ж "Шахедами". Як повідомили у обласній військовій адміністрації, сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Постраждалих та руйнувань внаслідок атаки не було.