У Києві та області чути вибухи: регіон атакують російські дрони
Зранку 23 грудня у Києві й області було чути вибухи. У цей час по регіону була оголошена повітряна тривога.
Закликаємо не ігнорувати сирени та у випадку загрози негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу Повітряних сил.
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Що відомо про вибухи у Києві
Приблизно о 12:25 київські пабліки повідомили про перші вибухи, які було чути у місті.
Попередньо, гучні звуки пов'язані з роботою ППО у місті та області. У регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку з загрозою застосування БпЛА.
Безпосередньо у столиці сирени пролунали о 12:19. Невдовзі Повітряні сили попередили про ворожі БпЛА в районі Києва.
У Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– вказала влада.
У Київській ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.