Під час атаки "Кинджалами" в Києві дітей не пустили в укриття: КМВА і Лісовий відреагували

У четвер 14 грудня росіяни тероризували Україну ракетними атаками. МіГ неперервно злітав у небо, тож тривога лунала дуже часто. Під час однієї з тривог у столиці стався прикрий інцидент: дітям заборонили заходити в укриття.

Начальник КМВА Сергій Попко обурений ситуацією і обіцяє вжити заходів, навіть непопулярних. Міністр освіти Оксен Лісовий назвав ситуацію неприпустимою. Детальніше про реакцію посадовців розкаже 24 Канал.

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Сергій Попко розповів деталі ситуації. За його словами, в Святошинському районі Києва 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили в укриття в школі, в якій вони і навчаються. Охоронець мотивував це тим, що діти були із собакою.

Як начальник військової адміністрації Києва, я буду тримати цю справу на особистому контролі. І тут важливо не лише знайти винних, але й з'ясувати головне – чому виник такий прецедент?! Чим керувалась дана посадова особа?!

– написав він.

Попко звернувся до керівників, відповідальних за укриття, просячи провести внутрішню перевірку і роз'яснювальну роботу з персоналом, який відповідає за допуск людей.

Начальник КМВА підкреслив, що безпека під час повітряної тривоги дуже важлива, а кияни мають почуватися захищеними себе в рідному місті.

"Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило – усі укриття мають бути відчинені під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите", – наголосив він.

Також пообіцяв ужити всіх заходів, навіть непопулярних, щоб такі кричущі випадки не повторилися.

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Міністр також акцентував на важливості збереження життів і тому, що не можна нехтувати небезпекою під час тривоги. Він закликав звертати увагу на повітряні тривоги, берегти себе та близьких і залишатися людьми.

Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, – керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями,

– висловився він.

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