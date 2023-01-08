У Києві відключення за графіками: коли столиця зможе перестати боятися блекауту

Скоро Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система не працюватиме, люди отримуватимуть тепло і воду.​ Наразі ситуація в енергетиці покращується.

Є чіткий план, як зміцнити енергосистему та підсилити захист об'єктів від дронів та ракет. Над цим працюють найкращі військові інженери. Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Нас очікує складний тиждень, але скоро сонця буде більше, – експерт про ситуацію в енергетиці

Потрібна резервна генерація

Харченко зазначив, що процес потребує чималих коштів та часу. Потрібно додати фізичну безпеку, поміняти структуру генерації, розвинути додаткову мережу, зокрема високовольтних ліній, які можуть використовуватися і водночас бути резервними.

Мовиться про нову схему електроживлення, засновану на резервній генерації. Зокрема, для водоканалів і систем теплопостачання.

Києву може бути не страшний блекаут

За словами Харченка, якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут.

Тоді у місті буде резервна генерація для водоканалів та теплових станцій. Це забезпечуватиме жителів водою та опаленням.

Зараз у Києві – графіки

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що станом на ввечері 8 січня суттєвих змін у Києві немає. Вночі у столиці обійшлось без відключень.

Вранці почали вводити обмеження в межах графіків. Хоча в деякі години вдень відключень було менше, ніж за графіком.