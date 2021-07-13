У Києві в Дніпрі побачили медуз: як вони там опинились та чи несуть загрозу

У Києві на пляжі "Африка", що на Оболоні, помітили кілька невеликих медуз. Екологи зазначають, що це погано. Втім, таких істот у прісних водах України бачили й раніше.

Люди звикли, що медуза – це морський мешканець. Але, існують й прісноводні представники цього виду.

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Поганий знак для річки

Їх поява у Дніпрі означає, річка міліє і заростає. Такі медузи з’являються при нагріванні води вище 25 градусів за Цельсієм.

Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму.

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Прісноводні медузи

У коментарях до публікації наводиться висловлювання вченого про дніпровських медуз, які помічають в річці тільки в спекотні літні дні.

Йдеться про– космополітичний вид, який зустрічається в прісних водоймах на всіх континентах.

Як пояснив директор Інституту гідробіології, доктор біологічних наук, професор Сергій Афанасьєв в інтерв'ю "Вечірньому Києву", така медуза дрібна, сягає у розмірі не більше 2-3 сантиметрів.

Живе Craspedacusta sowerbii у двох іпостасях: в основному у вигляді маленьких поліпів, а коли температура води перевищує 26 градусів, перетворюється на медузу і розмножується, розповів Афанасьєв.

Коли вперше виявили в Україні

Вперше їх виявили наприкінці 1970-х років біля Трипільської ГЕС, а потім у ставку-охолоджувачі Чорнобильської атомної електростанції.

Те, що про них небагато хто знає, пов’язане з тим, що поліпи живуть в обростаннях, які мало хто вивчає. Оскільки останні декілька років в Україні переважно спекотні літа, ці створіння стали більш помітними, але ніякої загрози вони не несуть,

– зазначив Афанасьєв.

Раніше на сайті 24 каналу писали про те, що така медуза зовсім не властива екології України. Ймовірніше за все, у Дніпро вона потрапила з чийогось акваріуму.