У Києві до графіків відключень світла додали майже 10 тисяч нових адрес

Київські електромережі додали адреси юридичних осіб до графіків відключень світла. Тепер простежити, коли вимкнуть електрику, зможуть і власники бізнесу.

Раніше компанія анонсувала стабілізаційні відключення світла споживачів у Києві та області на 9 листопада. Згідно з ними, електрику вимикатимуть за графіком з 6 години ранку.

Читайте також Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Графік відключень зможуть дізнатись і власники бізнесу

До графіка потенційних відключень ми додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень,

– повідомили в Київських електромережах.

У компанії запевнили, що це дозволить бізнесу запланувати роботу та підготуватись до імовірного відключення світла.

Також в енергетичній компанії звернулись до людей з проханням повідомити, якщо їхньої адреси немає в графіку.

Відключення світла: чого чекати

9 листопада віялові відключення світла будуть в Києві та понад 10 областях України. Зокрема мовиться про Київщину, Черкащину, Івано-Франківщину, Львівщину, Запоріжжя, Хмельниччину, Рівненщину, Закарпаття, Дніпропетровщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Відключення необхідні через те, що 40% енергетичної інфраструктури в Україні пошкодила Росія своїми ударами з 10 жовтня.

8 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук запевнив, що для захисту енергетичних об'єктів потрібно нарощувати сили ППО, забезпечити захист обладнання від уламків чи вибухової хвилі, а також створити ефективну систему управління для ліквідації наслідків обстрілів.

У цей же день директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що громадянам треба підготуватись до планових та аварійних відключень світла протягом всієї зими.

Дивіться також – Жданов сказав, чи не залишиться Україна без світла та тепла: відео