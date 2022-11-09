У Києві до графіків відключень світла додали майже 10 тисяч нових адрес

9 листопада 2022 , 14:57
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Джерело:

ДТЕК Київські електромережі

Київські електромережі додали адреси юридичних осіб до графіків відключень світла. Тепер простежити, коли вимкнуть електрику, зможуть і власники бізнесу.

Раніше компанія анонсувала стабілізаційні відключення світла споживачів у Києві та області на 9 листопада. Згідно з ними, електрику вимикатимуть за графіком з 6 години ранку. 

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Графік відключень зможуть дізнатись і власники бізнесу

До графіка потенційних відключень ми додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень,
– повідомили в Київських електромережах. 

У компанії запевнили, що це дозволить бізнесу запланувати роботу та підготуватись до імовірного відключення світла.

Також в енергетичній компанії звернулись до людей з проханням повідомити, якщо їхньої адреси немає в графіку

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Автор: Діана Квасневська