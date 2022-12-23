Київ на вихідних накриють дощі та мокрий сніг: на дорогах – небезпека

На вихідних, 24 – 25 грудня, у Києві очікують дощі та мокрий сніг. Водіїв просять бути уважними на дорогах.

Так, після сухої погоди у Києві синоптики попереджають про дощі та мокрий сніг. Невеликі опади можливі в суботу, на Святвечір.

До речі На Святвечір буде тепло, однак місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 24 грудня

На дорогах –ожеледиця

Вночі проти неділі у Києві теж очікують мокрий сніг. Температура повітря залишатиметься на плюсових позначках у денні години. Вночі – близько нуля.

Відтак можливе підмерзання на покритті. Тому, щоб уникнути обледеніння дорожники оброблятимуть вулиці протиожедедними матеріалами.

У КМДА звернулись до водіїв із проханням бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.

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