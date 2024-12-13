У Києві екстрені вимкнення світла через ворожу ракетну атаку

У Києві через масовану атаку 13 грудня відсутнє електропостачання. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, енергетики працюють над відновленням.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ Цифровий".

Станом на ранок 13 грудня у столиці розпочалися екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть.

Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться,

– йдеться у додатку.

Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас в ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень на 13 грудня.

Графіки відключення світла у Києві / Фото ДТЕК

До слова, 13 грудня росіяни здійснили ракетну атаку на Україну, що призвело до змін у графіках відключення електроенергії в регіонах.

Зміни в графіках відключення електроенергії були зафіксовані в Києві, Київській, Сумській, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Чернівецькій та Тернопільській областях.