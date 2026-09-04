4 вересня, 21:24
Оновлено - 21:46, 4 вересня
У Києві прогриміли вибухи
Ввечері 4 вересня Росія атакувала Київ. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на місто.
Про це писали місцеві телеграм-канали.
Що відомо про російську атаку?
Зазначимо, що о 21:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про загрозу реактивних БпЛА для міста.
О 21:18 у столиці пролунали вибухи.
Де зараз загроза: дивіться карту
Нагадаємо, що вдень 4 вересня Росія атакувала центр Києва. Дрон пошкодив центральну будівлю Служби безпеки України на Володимирській. Президент підкреслив, що безпілотник був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ.