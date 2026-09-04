У Києві прогриміли вибухи

Ввечері 4 вересня Росія атакувала Київ. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на місто.

Про це писали місцеві телеграм-канали.

Що відомо про російську атаку?

Зазначимо, що о 21:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про загрозу реактивних БпЛА для міста.

О 21:18 у столиці пролунали вибухи.

Де зараз загроза: дивіться карту

Нагадаємо, що вдень 4 вересня Росія атакувала центр Києва. Дрон пошкодив центральну будівлю Служби безпеки України на Володимирській. Президент підкреслив, що безпілотник був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ.